15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, MEB 2020 - 2021 resmi takvimi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takvimine göre Yarıyıl tatili 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021 yılında okullar 18 Haziran tarihinde kapanacak.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ

31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA I.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN 54,5 GÜN 01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN 01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN 02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN 16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN 44 GÜN 01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN 04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 98,5 GÜN 25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ) II.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN 45 GÜN 01- 31 MART 2021 = 23 GÜN 01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN 12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN 42,5 GÜN 03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN 01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 87,5 GÜN