LGS tercih sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil işlemleri başlayacak. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

2019 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin sonucu 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. Aynı gün boş kontenjanlar da ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler tercih sonuçlarını, MEB'in http://www.meb.gov.tr ve https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihiyle öğrenebilecekler. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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2019 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçları sonrası istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 29 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak. 05 Ağustos'ta 1. nakil sonuçları ilan edilecek ardından aynı gün yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri başlayacak ve 08 Ağustos'a kadar sürecek. 10 Ağustos'ta ise 2. nakil sonuçları açıklanacak.

KİMLER YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?