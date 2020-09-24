beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı 28 yaşındaki golcü İstanbul'a indi. Peki Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında, nereli? Mbwana Samatta kariyeri...

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Samatta, kariyerine 2008 yılında Tanzanya kulübü African Lyon'da gençlik oyuncusu olarak başladı . 2010 yılında TP Mazembe'ye taşınmadan önce sezonun sadece yarısında forma giydiği Simba Spor Kulübü'nde profesyonel oldu.

2015 Afrika merkezli Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonu CAF Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcüsü olarak bitirdi ve TP Mazembe'nin kupa kazanmasına yardım etti.

Ocak 2016'da Samatta, Belçika tarafı KRC Genk ile anlaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmalarına ve 2019'da Belçika Jupiler Ligi'ni kazanmalarına yardımcı oldu. Jupiler Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamladıktan sonra Ebony Shoe ödülünü de kazandı. Genk ile Belçika'da olağanüstü bir sezon geçirdi.

Ocak 2020'de Aston Villa'ya transfer oldu ve Premier Lig'de oynayan ve gol atan ilk Tanzanya doğumlu oyuncu oldu.