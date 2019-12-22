Suudi Arabistan'da veliaht prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) dikkat çeken bir imaj düzeltme çalışmasına daha giriştiği ortaya çıktı. İstanbul'da katledilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle tartışmaların hedefinde olan MbS, bu kez sosyal medyada fenomen olan ve takipçi sayılarıyla gündemden düşmeyen 'Influencer'ları ülkeye davet etti.





ŞEYMA SUBAŞI RİYAD'DAN KARELER PAYLAŞTI

Dünyanın dört bir yanından ülkenin itibarını artırmak için Suudi Arabistan'a giden influencerların arasında ise Türkiye'den Şeyma Subaşı da yer alıyor. Subaşı, bir gün önce Instagram üzerinden Riyad'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulunarak şaşkınlığa neden oldu.

DANS EDEREK POZ VERDİ

Suudi Arabistan'dan birkaç fotoğraf paylaşan Subaşı'nın yerel müziklerin yer aldığı bir konserde dans ederek yaptığı paylaşımlar dikkatleri çekti. Subaşı'nın bir diğer paylaşımında da bölge halkıyla poz verdiği görüldü.

DÜNYA FENOMENLERİ DE AKIN ETTİ

Aynı şekilde iki ay önce de Avustralyalı fenomen Tara Whiteman'ın Suudi Arabistan'dan yaptığı paylaşımlar da gündem yaratmıştı. Son dönemde Suudi Arabistan'dan paylaşım yapanlar arasında Afrika kökenli Rose Bertram da yer alıyordu.





'VİZYON 2030' LE GÜNDEMDE

Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman'ın açıkladığı projede teknoloji, turizm, sağlık, hizmet ve eğitim gibi farklı sektörlerde kalkınma hedefleniyor.

Kadınların iş gücüne katılmasını ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini de hedefleyen Suudi Arabistan'da, kadınların araba kullanması da yakın dönemde serbest bırakılmıştı.