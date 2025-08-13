Mbaye Diagne, Amedspor ile sözleşme imzaladı!

TFF 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, anlaştığı forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki Amed Store’da, anlaşmaya varılan forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile imza töreni düzenlendi. Törene Kulüp Başkan Yardımcısı Cahit Akın ve taraftarlar katıldı.

Sözleşmeye imza atan Diagne, hedefinin takımıyla birlikte Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyledi. Türkiye’de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Senegalli golcü, “Hedefim en az 25 gol atmak. Belki daha fazlası da olabilir. Ancak futbol takım oyunu, bunu tek başıma yapamam. Takım arkadaşlarım, kulübümüz ve taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağız. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.