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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Mbaye Diagne, 2. Lig'de yıllık 7.5 milyon dolar kazanacak - Futbol Haberleri

        Mbaye Diagne, 2. Lig'de yıllık 7.5 milyon dolar kazanacak

        Suudi Arabistan 2. Ligi'nde gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne yeni takımında cebini dolduracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:53
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          Süper Lig'in eski gol kralı Mbaye Diagne kariyerinde yeni bir adım daha attı.

          Türkiye'de Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa formalarıyla dikkat çekici bir performansa imza atan Senegalli forvet geçen sezon Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al Quadisiya'ya imza atmıştı.

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          Diagne, Suudi ekibinde sezonu 32 maçta 26 golle tamamladı. Takımının şampiyon olup Pro Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken kendisi de gol kralı oldu.

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          32 yaşındaki futbolcunun bir sonraki adımı yine dikkat çekici bir şekilde oldu. Diagne bir başka 2. Lig ekibi Neom'a imza atarken burada kazanacağı ücret oldukça dikkat çekici.

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          Fransız ve Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Mbaye Diagne yeni sezonda yıllık 7.5 milyon dolar'ı cebine koyacak. Geçen sezon 3. kümede şampiyon olan Neom yeni sezonda 2. kümede yarışacak.

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          Suudi Arabistan'da futbola yapılan dev yatırımın ardından yıldız futbolcular Pro Lig ekiplerine imza atarken Diagne farklı bir şekilde 2. Lig'e giderek sıra dışı bir transfer gerçekleştirdi.

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          Ancak Senegalli forvet kariyerinin büyük bölümünde olduğu gibi burada da attığı gollerle dikkat çekmeyi başardı. Gol krallığı ve lig şampiyonluğunun ardından Suudi Arabistan'da kalıcı olan Diagne performansıyla kariyerinin en iyi kontratlarından birini de almayı başardı.

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