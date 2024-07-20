Mbaye Diagne, 2. Lig'de yıllık 7.5 milyon dolar kazanacak

Ancak Senegalli forvet kariyerinin büyük bölümünde olduğu gibi burada da attığı gollerle dikkat çekmeyi başardı. Gol krallığı ve lig şampiyonluğunun ardından Suudi Arabistan'da kalıcı olan Diagne performansıyla kariyerinin en iyi kontratlarından birini de almayı başardı.