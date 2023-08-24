Mazı fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Mazı fidanı ne kadar sürede büyür?
Mazı, Anadolu'nun derin ormanlarından bahçenize gelen tarihi ve eşsiz bir güzelliktir. Ancak bu doğal mirası bahçenizde yaşatmak için doğru bakım yönergelerini bilmek gerekir. Mazı fidanı nasıl yetiştirilir? Mazı fidanı hangi ay dikilir? İşte detaylar...
Mazı fidanı, düzgün formu, birçok bölgede yetişmesi, çeşitli renkleri ve ekonomik fiyatıyla peyzaj düzenlemelerinin vazgeçilmez bitkileri arasındadır. Siz de bahçenizde bu güzel ağacı yetiştirmek isterseniz o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu yazımızda mazı fidanının ne zaman dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede meyve vereceğinden bakımına kadar pek çok bilgiye odaklanacağız.
Mazı Ağacı Genel Özellikleri
Mazı ağacı (Quercus ithaburensis), meşe ailesinin bir üyesidir. Doğal olarak Akdeniz bölgesinde yaygındır. Yaprakları kalıcıdır. Kabuğu grimsi kahverengi, bazen de siyahımsıdır. Dirençlidir ve zorlu doğa koşullarına dayanabilir.
Mazı Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Mazı fidanının dikimi için en uygun zaman, ilkbaharın sonları veya sonbaharın başlarıdır. Bu dönemde fidanın kök salması ve kışa hazırlanması için yeterli zamanı vardır.
Mazı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Mazı ağacı, doğal güzellikleriyle ormanlarımızın en değerli parçalarından biridir. Bu eşsiz ağacı kendi bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız, mazı fidanı yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gereken detaylara göz atalım:
Mazı Fidanı Dikim Aralığı
Mazı fidanı dikim aralığı ekeceğiniz yere göre belirlenir. Normal olarak mazı fidanı bir metre mesafe aralıklarıyla dikilir. Öte yandan çit şeklinde mazı fidanı dikimi yapacaksanız dikim aralığının 50-60 cm mesafede olması gerekir.
Mazı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Mazı fidanı için ilk yıl, haftada bir kez derin sulama yapılmalıdır. Fidanın büyüklüğüne bağlı olarak 10-40 litre su gerekebilir. Fidan olgunlaştığında, sulama sıklığı azalacaktır.
Mazı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Mazı fidanı doğru bakım ve beslemeyle yılda 90 cm kadar büyüyebilir. Bazı çeşitleri iyi bakıldığında 40 metreye kadar büyüyebilir.
Mazı Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?
Mazı fidanı yumurta biçimli kozalak adı verilen meyveler üretir. Bu kozalaklar ilk çıktıklarında yeşil daha sonra olgunlaşınca kahverengiye dönerler. Mazı fidanı dikimden itibaren 10-12 yıldan sonra kozalak üretmeye başlar.
Mazı Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Mazı fidanı, ilkbaharın ya da sonbahar mevsiminin başında dikilmelidir. Nisan-Mayıs aylarında veya Eylül-Ekim mazı fidanı dikim için idealdir. Bunun yanında tüplü (kapalı) fidanlar yılın 12 ayı dikilebilir.
Mazı Fidanı Bakımı
Mazı fidanı doğru bakım yöntemleri uygulandığında oldukça uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde gelişim gösterir. Şimdi mazı fidanı bakımı hakkında birkaç noktaya değinelim: