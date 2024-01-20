Mazhar Alanson ile Fuat Güner, Özkan Uğur'suz sahnelere dönüyor
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, Temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti. 52 yıllık dostlarını kaybeden ve uzun süre konserlere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, "Kaderde bu da varmış" diyerek sahnelere döneceklerini duyurdu
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Ünlü sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı herkesi derinden etkilemişti.
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52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikleri günden bu yana konserlere ara Mazhar Alanson ile Fuat Güner duygusal bir mesajla sahnelere döneceğini duyurdu. 16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek ikiliden Mazhar Alanson, konser afişini sosyal medya hesabından paylaştı.
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"BAŞ BAŞA ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Alanson, paylaşımına "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" notunu düştü. Fuat Güner de aynı ifadeleri kullandı.
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UĞUR'UN ADI MÜZİK STÜDYOSUNDA YAŞAYACAK
Öte yandan Özkan Uğur'un adı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda açılan müzik stüdyosuna verilmişti.