Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yeni ayla ilgili aramalar arttı. Mayıs ayının önemli günlerini, haftalarını ve resmi tatilleri haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...

MAYIS AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?

Mayıs ayında bulunan resmi tatiller şu şekilde;

1 Mayıs: İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı Arefesi

2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 MAYIS AYI ÖZEL GÜNLER LİSTESİ

1 Mayıs: İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Arefe Günü

1 – 7 Mayıs: Bilişim Haftası, Trafik ve İlk Yardım Haftası

2, 3, 4 Mayıs: Ramazan Bayramı

3 Mayıs: Dünya Basın Özgürlüğü Günü

5 Mayıs: Hıdırellez, Dünya Ebeler Günü, Çizgi Roman Günü

8 Mayıs: Dünya Erkekler Günü, Anneler Günü

10 Mayıs: Dünya Psikologlar Günü

10 – 16 Mayıs: Engelliler Haftası

12 Mayıs: Dünya Hemşireler Günü

12 – 18 Mayıs: Hemşireler Haftası

13 Mayıs: Dünya Peyzaj Mimarları Günü

14 Mayıs: Dünya Çiftçiler Günü, Dünya Eczacılık Günü

18 – 24 Mayıs: Müzeler Haftası

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 – 25 Mayıs: Gençlik Haftası

29 Mayıs: İstanbul’un Fethi