Dizi ve film izleyicilerinin öncelikli tercihi olan dijital platform Netflix Türkiye'nin Mayıs ayı takvimi açıklandı. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Mayıs ayı takviminde yerini aldı. Başrolünde Cem Yılmaz'ın yer aldığı yeni dizi Erşan Kuneri, izleyicilerin heyecanla yeni sezonunu beklediği Stranger Things ve 6. Sezonu ile ekranlara gelecek olan Workın Moms gibi birçok yapım Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. İşte, Mayıs ayı Netflix takvimi...