Maydos Antik Kenti'nde 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu

Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde, bu yıl kazılar Temmuz ayında başlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde, 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle devam ediyor.

Kültür Bakanlığı'nın izni ve İçdaş A.Ş.'nin ana sponsorluğunda devam eden kazı çalışmaları Eylül ayında sonlandırılacak.

Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu.

Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, "2024 yılının ilginç buluntularından bir tanesi de bu gördüğünüz sapan taşı. Sapan taşları genelde taş ya da pişmiş topraktan üretilir. Bu sapan taşı ise kurşundan üretilmiş. Biz 2018 yılı kazı sezonunda da bir tane bulmuştuk ama yüzeyde bulunduğu için tarihlemesini yapamamıştık. Bu bulduğumuz sapan taşı Son Tunç Çağı, Erken Demir Çağı arasına denk gelen bir tabakadan geldi. Yani günümüzden yaklaşık 3300- 3400 yıl öncesine ait bir sapan taşı. Bunlar tabi öldürücü silahlar.

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Kurşundan olan örnekleri nadir bulunan türlerden. Benzeri yine kurşundan yarım olarak Troya kazılarında bulunmuştu. Ama bunların asıl orijini Kıbrıs ve Girit Adası. Örneğin Girit adasındaki Minos kültürüne ait Knossos yerleşiminde örnekleri var. Buraya kadar gelmiş, ulaşmış. Sapanlar Son Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı'nın en öldürücü silahlarından bir tanesi.

Troya Savaşı'nın tarihlendiği Troia VIIb tabakasında çok sayıda istiflenmiş taştan örnekleri bulunmuştu. Ancak bu kurşundan ve daha da öldürücü bir silah. Bugünkü mermilerle de kıyaslayabiliriz. Burası da Tarihi Gelibolu Yarımadası. Biliyorsunuz savaşların yoğun yaşandığı ve milyonlarca kurşunun atıldığı bir bölge. Biz arkeologlar bazen “en” leri severiz.