Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maydanoz sofralarımızın vazgeçilmez bir sebzesidir. Hoş kokusu ve tadıyla her yemeğe veya salataya yakışır. Bunun yanında faydaları da oldukça çoktur. Maydanoz veya suyu, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ödem, adet dönemi problemleri, sindirim sorunları astım ve öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.
Maydanoz ve suyunun faydaları
Maydanoz etkili bir idrar söktürücü ve ödem attırma özelliği taşır. Safra ve böbrek taşlarının hızla atılmasını sağlar. Kullanmak için ancak doktora danışmak gereklidir.
Maydanoz suyu; hastalık sonucu oluşan mukusun atılımına da fayda sağlar. Ayrıca sinüslerin dolması ve öksürüğün çoğalmasında, çayını ya da suyunu içmek faydalıdır.
Yemek yerken oluşan gazın çıkarılması için de maydanoz suyu içebilirsiniz.
A vitamini açısından zengin olan maydanoz; A vitamini retinadaki ışık hassaslığı sağlayan rodopsin pigmentinin oluşumunu sağlar.
Yeterli miktarda C vitamini taşıyan maydanoz, cildin kırışmasını önler ve esnekliğini artırır.
Kolon, cilt ve meme kanserini önlemede maydanoz faydalı etki oluşturabiliyor. Ancak çok net kanıtlar yok.
Ödem atıcı özelliği ile kilo vermede vücudun şişliğini almada yardımcı olmaktadır.
B vitamini içeren maydanoz, folik asit deposudur. Bu sayede damarların tahrip olmasını önlemektedir. C vitamini zengini maydanozu tüketmek, Romatoit Artrit hastalığına yakalanma riskini azaltır. Maydanoz aynı zamanda böbreklerin sağlığı için önem taşır. Böbrek taşı düşürmede yardımcı olur.
Yemeklerden sonra yenen bir sarımsak ya da soğan kokusu veya ağız kokusu rahatsızlığı olanlarda çiğnenerek tatbik edilirse kokuyu giderme görevi üstlenir.
Maydanozun besin değeri
1 yemek kaşığı (yaklaşık 4 gram) taze maydanoz; günlük C vitamini ihtiyacının %8’ini, kalsiyum ihtiyacının %1’ini A vitamini ihtiyacının %6’sını, demir ihtiyacının %1’ini, , K vitamini ihtiyacının %77’sini, folat ihtiyacının %1’ini karşılar. Maydanoz aynı zamanda, B6 vitamini E vitamini, besin lifi çinko, fosfor, magnezyum ve bakır mineralleri açısından çok iyi besindir.
Hamilelerin; kasılmalara neden olması açısından maydanoz suyu içmesi önerilmez. Gün içinde maydanoz suyu 30-50ml arası tüketilmelidir.
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