Mayalı hamurdan el açması börek ne kadar da lezzetli olur. El emeği ile içine koyduğunuz malzemelerle tat bulan el açmalı mayalı böreğinizin lezzetini muhakkak ki sevdikleriniz de çok beğenecektir. Şimdiden afiyet olsun.
Mayalı Börek Malzemeler:
Hamuru İçin;
1,5 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
5 su bardağı un
Hamurların Arasına Sürmek İçin;
3 yemek kaşığı tereyağı (eritilecek)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
İçi İçin;
400 gr kıyma
2 adet kuru soğan
2 adet yeşilbiber
1 adet patates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
Üzeri İçin;
Susam
Mayalı Börek Yapılışı:
Hamur malzemelerinin hepsini yoğurma kabına alalım.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.
30 dakika dinlenmeye bırakalım.
Bu sürede iç malzememizi hazırlayalım.
Soğan ve biberleri zeytinyağında soteleyelim.
Kıymayı da ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirelim.
Patatesi küçük küçük doğrayıp, salça ile birlikte ekleyelim.
5 dakika daha pişirip altını kapatalım.
Karabiber ve maydanozunu ekleyip karıştırıp soğumaya bırakalım.
Kabaran hamurumuzu 6 eşit bezeye bölelim.
Bir bezeyi önümüze alalım, servis tabağı büyüklüğünde açalım.
Tereyağı ile zeytinyağını karıştıralım.
Açtığımız hamurun üzerine fırça yardımı ile sürelim.
Bıçak yardımıyla aralıkları eşit olacak şekilde hamuru 8 eşit parçaya ayıralım.
Sonra bütün katları üst üste kapatalım.
6 hamuru da böyle hazırlayalım
Buzdolabında 30 dakika bekletelim.
Süre dolunca hepsini servis tabağı büyüklüğünde açalım.
1 tanesini önümüze alıp tereyağı sürelim.
2. hamuru üzerine ekleyip tekrar tereyağı sürelim.
En son 3. hamuru üzerine kapatalım.
Merdane yardımıyla fırın tepsisi büyüklüğünde açalım.
Tepsimize serelim ve iç harcımızı üzerine yayalım.
Kalan son üç hamuru da böreğin alt kısmı gibi hazırlayıp üzerine yerleştirelim.
Dilimleyip her yerine tereyağı sürelim ve susam serpelim.
30 dakika tepside dinlendirelim.
180 derece fırında pişirelim.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Ben en büyük boy yuvarlak fırın tepsisi kullandım.
Küçük boylar için hamur fazla gelecektir.
Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
Su ya da süt gibi malzemelerin, maya ile ılık olarak karışması gerekir.
Hamur yoğrulduktan sonra oda sıcaklığında üzerine bir bez örterek ya da streç film ile kapatılarak dinlendirilmelidir.
Bu işlemde hamur, minimum 2 katı büyüklüğe ulaşacaktır.
Mayalamanın başarılı olup olmadığını parmağınızla hafifçe hamura bastırarak test edebilirsiniz.
2. yoğurma işlem hafifçe unladığınız tezgahta yapabilirsiniz.
Bu arada ilk yoğurma gibi değil de hamuru söndürmeden toparlamalısınız.
Yapacağınız şekli önceden belirleyin.
Hazırladığınız hamura göre fazla vakit kaybetmeden şeklini verin.
Bekledikçe mayalanmaya devam edecektir.
Şekil verdiğiniz hamuru pişireceğiniz kaba ya da tepsiye alarak oda sıcaklığında ya da ılık bir ortamda 10-15 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Bu işlem sonunda hamurun üzerine yumurta sarısı ve susam, çörek otu vb. malzemeleri serpebilirsiniz.
Poğaça, açma, börek gibi hamurlar genellikle 175-180 derece sıcaklıkta pişiriliyor.
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