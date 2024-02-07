Rafet Utku’dan 'Mana' sergisi

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İstanbul Maximum Uniq Hall fuaye alanında 2024 Sezonu’nun ilk sergisi 'Mana'nın hazırlıklarını yapan Rafet Utku, eserini şu sözlerle anlattı; "Mana arayışıyla ortaya çıkan bu çalışmaların ne başlangıcı ne sonu var. Tıpkı bu paradoks gibi olup bitenler arasında zihnimin içinde de hep bir paradoks hali mevcut. Olanı olduğu gibi kabul edememek ile bardağa deli tarafından bakmak arasında bir yerde duruyorum. Zihnim ise durmuyor bir yerde. Öyle anlar geliyor ki manasızlık da bütünde bir manaya dönüşebiliyor ya da tam tersi."

30 Ocak’ta açılan sergi 30 Mart’a kadar, her gün saat 13.00 – 18.30 arasında sanat severlerle buluşuyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre mimar olarak Nevzat Sayın ile çalışan Rafet Utku, bu süreçte birçok fikir yarışması ve atölyelere de katıldı. Bu sayede birçok ödülün de sahibi olan Utku, 2014'ten bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve aynı zamanda kendi sanatını icra ediyor