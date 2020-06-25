DHA

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse´nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı. Türkiye´den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya´ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart´ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse´nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.