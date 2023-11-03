'Mavi Miras Projesi'yle 2 yeni batık tespit edildi

"IŞIK SİSTEMİ, ORTAM AYDINLATMASI YAPABİLİYOR"

Çok farklı bilim dallarından öğrenci ve öğretim üyeleri ile çalıştıklarını anlatan Doç. Dr. Özdaş, "Jeofizik, deniz jeofiziği, deniz biyolojisi, tarih, Osmanlı tarihi, arkeoloji, su altı arkeolojisi olmak üzere değişik disiplinlerden gelen 15 kişilik bir ekip ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi konseptinde mevcut teknoloji açısından da ülkemizdeki bu alandaki en gelişmiş, yüksek teknolojiye sahip üniversite olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede zaten otopilot sistemine sahip ROV cihazımızda fotogrametrik kayıt sistemi ile 200 metreye kadar olan derinlikleri bu cihazla tespit edebiliyoruz.