'Mavi Miras Projesi'yle 2 yeni batık tespit edildi

Fakat elimizdeki diğer teknoloji, 1000 metreye kadar ulaşabiliyor. Öncelikle sonarla tespit ettiğimiz bu lekeleri, anomalileri derin sularda bu teknolojiyle kaydediyoruz. En önemli özelliği, sadece bu kayıt sistemi değil; aynı zamanda ışık sistemi. Çünkü suyun altında belli bir derinlikten sonra ışık kayboluyor. Yüzde 80 yerli ve milli teknoloji ile yapılmış olan ROV cihazımızdaki ışık sistemi, ortam aydınlatması yapabildiği için çok sağlıklı kayıt alabiliyor. 2023 yılı araştırmasının ekip üyeleri arasında İrfan Yıldız, Samet Harmandar, Güngör Muhtaroğlu, Selman Kahraman, Mustafa Cengiz, Deniz Can, Kadir İmal, İrem Ayvaz, Tansel Cuci ve Harun Can ile Bakanlık Temsilcisi Tayfun Ok ve İlknur Subaşı yer aldı" diye konuştu.