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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin aşk koleksiyonu - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin aşk koleksiyonu

        Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabı, tam bir aşk koleksiyonu... Icardi'nin hem boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara ile hem da sevgilisi China Suaerz birlikte çekildiği aşk fotoğraflarıyla dolu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:25
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        Icardi'nin aşk koleksiyonu
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        Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, son dönemlerde kariyerinden ziyade çalkantılı özel hayatıyla ön planda yer alıyor.

        Wanda Nara ve Mauro Icardi
        Wanda Nara ve Mauro Icardi

        Maddi beklentilerin yanı sıra kızları Francesca ile Isabella'nın velayeti için karşı karşıya gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara, ayrıca boşanmadan önce yelken açtıkları yeni birliktelikleriyle de sıkça gündeme geliyor.

        Mauro Icardi; şarkıcı - model - oyuncu China Suaerz ile Wanda Nara ise şarkıcı L - Gante ile boşanmadan ilişki yaşamaya başladı.

        Mauro Icardi - China Suaerz ve Wanda Nara - L - Gante
        Mauro Icardi - China Suaerz ve Wanda Nara - L - Gante

        İkili, her ne kadar birbirlerine nispet yaparcasına zaman zaman aşk pozlarını gözler önüne serse de Icardi, Nara ile eski romantik anılarını da sosyal medyada tutmaya devam ediyor.

        Takipçileri; Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile geçmiş yıllarda çektirdiği fotoğrafları, şu anki sevgilisi China Suaerz ile pozlarıyla karşılaştırdı.

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        Maruo Icardi'nin Suaerz ile olan fotoğraflarının Wanda Nara ile daha önce çektirdiği fotoğraflarla benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

        China Suaerz'i yanından bir an olsun ayırmayan Mauro Icardi, gittiği her yerde o anları fotoğraflıyor.

        Ayrıca Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile olan fotoğraflarını silmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

        Öte yandan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davaları 11 Mart'ta görülecek.

        Mauro Icardi - China Suarez
        Mauro Icardi - China Suarez
        Icardi'den boşanma şartları belli oldu
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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #China Suaerz

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