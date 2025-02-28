Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi: İstanbul'dan sevgiler - Magazin haberleri

        Mauro Icardi: İstanbul'dan sevgiler

        Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile İstanbul'dan yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor; "İstanbul'dan sevgiler"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 23:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstanbul'dan sevgiler"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için sevgilisi China Suárez ile birlikte yeniden İstanbul’a gelen Mauro Icardi, Suárez ile kentin tarihi ve turistik noktalarını keşfetmeye devam ediyor.

        Mauro Icardi ve China Suárez, Taksim, Beyoğlu, Eminönü gibi İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

        REKLAM

        Icardi, tanınmamak için yine kar maskesi takarak dolaşmayı tercih etti.

        China Suárez ise St. Antuan Katolik Kilisesi'nde dua etmeyi ihmal etmedi.

        Mauro Icardi, sevgilisiyle birlikte gezdikleri rotalardan çeşitli paylaşımlar yaparak, "İstanbul'dan sevgiler" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #istanbul

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Habertürk Anasayfa