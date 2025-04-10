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        Haberler Gündem Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 21:05 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:17
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        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

        Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

        Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

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