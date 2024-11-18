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        Haberler Spor Futbol Mats Hummels'in geleceği belirsiz - Futbol Haberleri

        Mats Hummels'in geleceği belirsiz

        Roma'nın Alman stoperi Mats Hummels ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:46
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        Mats Hummels'in geleceği belirsiz!
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        Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan ve şu anda Roma'da top koşturan defans oyuncusu Mats Hummels'in geleceği belirsizliğini koruyor.

        İtalyan basınında yer alan habere göre; 35 yaşındaki Alman futbolcu, gelecek kış transfer döneminde takımını değiştiremezse profesyonel futbolu bırakmayı düşünebilir.

        KENDİSİNE HALA GÜVENİYOR

        Deneyimli savunma oyuncusunun rekabetçi bir projeye deneyim ve liderlik katabileceğine hala inandığı, ancak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda yer alması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

        ALMANYA'DAN TEKLİF VAR

        Bundesliga'daki birkaç kulübün Mats Hummels'i takımına katmakla ilgilendiği ancak gerçekleştirilen görüşmelerin henüz ilerlemiş olmadığı öğrenildi.

        16 KUPA KAZANDI

        1.91 boyundaki stoper oyuncusu, 1 Dünya Kupası olmak üzere 16 adet kupayı müzesine götürmeyi başardı.

        Büyük umutlarla Çizme devinin yolunu tutan tecrübeli savunmacı, burada yalnızca 1 maça çıktı ve 23 dakika sahada kalabildi.

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