Mats Hummels'in geleceği belirsiz!

Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan ve şu anda Roma'da top koşturan defans oyuncusu Mats Hummels'in geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 35 yaşındaki Alman futbolcu, gelecek kış transfer döneminde takımını değiştiremezse profesyonel futbolu bırakmayı düşünebilir.

KENDİSİNE HALA GÜVENİYOR

Deneyimli savunma oyuncusunun rekabetçi bir projeye deneyim ve liderlik katabileceğine hala inandığı, ancak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda yer alması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.