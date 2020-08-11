Matild Manukyan kimdir? Matild Manukyan ölüm sebebi nedir? Soruları günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Genelev patroniçesi olan Matild Manukyan'ın büyük servetinin tek mirasçısı olan oğlu Kerope Çilingir 80 yaşında hayatını kaybetti.

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan (1914 - 17 Şubat 2001),vergi rekortmeni, Türkiye Ermenisi genelev patroniçesi.

Aristokrat bir aileden gelmektedir. Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işletiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

17 Şubat 2001 yılında İstanbul'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Manukyan'ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Manukyan'ın 500 dairesi, 50 dükkânı, 4 hanı, 4 yazlığı, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 binası, 2 fabrikası, Kalamış'ta yatı, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile oteli vardır. Kiracıları arasında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor.

Tek varisi ABD'de yaşayan oğlu Kerope Çilingir'dir.