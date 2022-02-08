Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci Hoca (Tansel Öngel) diziden çıkacak mı?

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterinin hastalığı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 56. yeni bölüm fragmanında Naci Hoca'nın ellerinde çiçeklerle eve gelirken fenalaştığı görülüyor. Peki, Naci'nin hastalığı ne? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Naci'nin hastalığı vücudunun farklı kısımlarında yaşadığı uyuşukluk ve hissizlik olarak bilinmektedir. Naci zaman zaman ellerini hareket ettirmemektedir. İzleyiciler Naci'nin hastalığının felç olduğunu düşünmektedir.

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinin 56. bölümünde Naci'nin fenalaştığı görülüyor ancak Naci ölüyor mu sorusunun cevabı ilerleyen bölümlerde belli olacak.