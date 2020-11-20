Henüz çekimleri yapıldığı sırada İsmi sürekli değişen, başta çöp apartman iken sonra hayat apartmanı olarak duyurulan ve en sonunda masumlar apartmanında karar kılınan Türk dizi filmi olan ve çıktığı gün itibari ile dizi severler tarafından oldukça beğenildi. İstanbullu Gelin dizisi ile daha çok tanınırlık kazanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun sevilen başka bir kitabından, Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlandı. Peki, Masumlar Apartmanı isimli dizinin konusu nedir? Masumlar Apartmanın oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Dizi severlerin merak ettiği bütün detayları sizler için derledik.



MASUMLAR APARTMANI HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

TRT-1 ekranlarında her salı gösterime giren Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait olan ve Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 'Madalyonun İçi' adlı kitabından Deniz Madanoğlu tarafından uyarlandı. OGM Medya imzalı olan dizinin ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanırken dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Bir dram filmi olan Masumlar Apartmanı Dizisinde daha çok aile içi ilişkileri ve aşk ön plana çıkıyor. Dizinin oldukça beğenilerek izlenmesinin ve araştırılmasının temel sebebi ise hiç kuşkusuz hikayenin gerçek bir hayat hikayesinden beyazperdeye uyarlanmış olmasıdır.

Gerçek hayat hikayelerinden besleniyor olmasından kaynaklı olarakoldukça iddialı ve beklentisi yüksek olan bir ekip ile başlayan dizini başrollerinde sekiz yıl aradan sonra yeniden dizi setine dönen Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Zeynep Farah Abdullah, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı nerede diye merak edenler için ise cevap çekimler İstanbul'da gerçekleşiyor diyebiliyoruz. Dizinin çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan Balat ve Beyoğlu semtlerinde gerçekleşirken filmin çekildiği apartman da daha önce Şahsiyet dizisinde kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta bulunmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Sevilen dizinin konusun gelecek olursak: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah),yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerekaşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

BİRKAN SOKULLU - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

EZGİ MOLA - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

MERVE DİZDAR - GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

ALPER SALDIRAN - UYGAR

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

METİN COŞKUN - HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

ATİLLA ŞENDİL - MEMDUH

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

UĞUR UZUNEL - ESAT

Esat, hayatına doğru kadının girmesini beklemekte, baba olma hayali ile yanıp tutuşmaktadır.

ESRA RUŞEN - ESRA

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.

EMİR ÖZDEN - EGE

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

İZEM KATMER - NERİMAN

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.