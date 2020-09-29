Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 29 Eylül Salı akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluştu. Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı diziden hemen sonra yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI 29 EYLÜL SON BÖLÜM

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.



Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI