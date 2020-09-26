Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 22 Eylül Salı akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluştu. Masumlar Apartmanı3. yeni bölüm fragmanı diziden hemen sonra yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI 25 EYLÜL SON BÖLÜM

İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz. Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci’nin başını büyük bir derde sokacaktır.



Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor..

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

Yayin Tarihi: Her Salı - 20.00

MASUMLAR APARTMANI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI