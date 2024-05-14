Masterpass ve Garanti BBVA’dan kayıtlı kartların izini sürecek yenilik!

İLANDIR

Mastercard ve Garanti BBVA, kart sahiplerinin e-ticaret deneyimlerinin güvenli ve şeffaf olması için yeni iş birlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olarak, Garanti BBVA kart sahipleri artık Masterpass’e kayıtlı banka veya kredi kartlarını hangi işyerlerinde listelemeye izin verdiğini BonusFlaş ve Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden tek bir platformda görebiliyor.

Ödeme sistemleri teknolojilerinin gelişmesi ile beraber e-ticaret de yükselişini sürdürüyor ve kart sahipleri çevrimiçi platformlar üzerinden kart bilgilerini girerek artık daha da güvenli, hızlı ve kolay bir e-ticaret süreci deneyimliyor. Mastercard’ın e-ticarette hayatı kolaylaştıran çözümü Masterpass ise kart bilgilerini tekrar tekrar girme zahmetinden kurtararak her gün milyonlarca kullanıcının zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Müşteri memnuniyetini odağa alan Mastercard, bu kapsamda Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Müşteriler artık Masterpass’e kayıtlı banka veya kredi kartlarını hangi işyerlerinde kullanmaya izin verdiğini BonusFlaş ve Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden listeleyebiliyor.

Mastercard’ın Doğu Avrupa Bölgesi Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Durmaz: “Müşteri memnuniyeti odaklı teknolojik yeniliklere devam ediyoruz” İş birliğine dair açıklama yapan Mastercard’ın Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Durmaz; “Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan iş birliğimize yeni bir boyut kazandırdık. Günümüzde, harcamalarımızın yaklaşık yüzde 30'unu e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyoruz. E-ticaret deneyimini kolaylaştıran kart saklama ve ödeme çözümümüz Masterpass, kullanıcıların kart bilgilerini tekrar tekrar girmelerine gerek kalmadan, zamandan tasarruf etmelerini ve güvenilir alışveriş deneyimleri yaşamalarını sağlıyor. Bu çözüm ile her gün milyonlarca kullanıcıya hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuyoruz. Bugün, son tüketiciler 4 bini aşkın işyerinde Masterpass'e kayıtlı kartları ile bilgilerini girmeden kolayca işlem gerçekleştirebiliyorlar. Kullanıcılar artık BonusFlaş ve Garanti BBVA Mobil uygulamaları üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarını görebilecek ve Masterpass hesabını ilişkilendirdiği, yetki verdiği işyerlerini listeleyebilecek. Garanti BBVA ile yine tüketicilerin ihtiyacına bire bir karşılık veren bir çalışmayı hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Platformumuzun her geçen gün teknolojik ve yenilikçi gelişmelerle büyümesi, tüketici odaklı yaklaşımımızın bir yansıması. Yeni çözümümüz e-ticaret ödeme sürecinin daha güvenli, şeffaf ve bilinçli olmasını sağlarken, bu çözümümüz ile kullanıcılar Masterpass hesaplarını kolaylıkla yönetebilirler.” dedi.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Dijital Pazarlama, Portföy Yönetimi ve Marka Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Pelin Batu: “Görünmez ve sürtünmesiz ödeme” vizyonumuzla müşterilerimizi yeni teknolojiler ile ilk buluşturan marka olma konumumuzu sürdürüyoruz. Ödeme ekosistemi her geçen gün daha da fazla gelişiyor ve kullanıcılarına hızlı ve kolay ödeme yöntemleri çerçevesinde yeni teknolojiler sunuyor. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak biz de “görünmez ve sürtünmesiz ödeme” vizyonumuzla müşterilerimizi yeni teknolojiler ile “ilk” buluşturan marka olma konumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz.

E-ticaretteki hızlı büyümeyle birlikte ödemelerin güvenliği ve sürtünmesiz olması çok daha önem kazandı. Bugün neredeyse her 3 ödeme işleminden biri e-ticaret üzerinden yapılıyor. E-ticarette yapılan işlemlerin artmasıyla bizim de kartlarımızı sakladığımız platform sayımız her geçen gün artıyor. Kartlarımızı sakladığımız platformlarda sadece “öde” tuşuna basarak saniyeler içinde hızlı ve güvenli yani “görünmez” ödeme işlemleri gerçekleştirebildiğimiz teknolojileri kullanıyoruz ancak hangi kartımız nerede kayıtlı diye baktığımızda tüm platformları hatırlayamayabiliyoruz.

Bu tip yeni ödeme teknolojileri sunarken bizim görevimiz müşterilerimize hız ve kolaylığın yanı sıra şeffaflık ve güven de sağlamak. Bu vizyonumuz ile Mastercard ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle kart sahiplerimiz, milyonlarca müşterimizin cep telefonlarında bulunan uygulamalarımız “BonusFlaş” ve “Garanti Mobil” içinde, Masterpass’e kayıtlı kartlarının hangi işyerlerinde kullanım yetkisi olduğunu tek bir ekranda görebiliyorlar. Kart müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran özellikleri her zaman olduğu gibi öncelikli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz.”