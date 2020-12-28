MasterChef Türkiye 2020’de büyük finale az bir zaman kaldı. Final haftasına kalmayı başaran Serhat ile Barbaros’tan sonra üçüncü ve son finalist kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020’nin dün akşam ekrana gelen 130. bölümünde finale kalmak isteyen Özgül ile Emir arasında kıyasıya bir düello yaşandı. Peki, MasterChef’te kim elendi, son finalist kim oldu? Emir mi Özgül mü? İşte 27 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin 130. bölümünde Emir ile Özgül arasında mücadele yaşandı. İki yarışmacı arasındaki ilk oyun şefin tabağı oldu. Bu oyunda Somer şefin tarifi ile hazırlanmış Alinazik kebabı yapılması istendi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 45 dakika... Süre sonunda şefler tadım yaptıkları tabakları için puanları verdi. Şeflerin verdiği puanların dağılımı şu şekilde oldu;

Danilo şef: Özgül 7 + Emir 7

Somer şef: Özgül 7 + Emir 6

Mehmet şef: Özgül 5 + Emir 5

Buna göre toplam puanda Özgül 19, Emir 18 puana sahip...

MasterChef 2020'de bugün ikinci oyun yaratıcılık oyunu idi. Oyunda yarışmacılara ana malzeme olarak pırasa verildi. Bu oyunda yemeği hazırlamaları için yarışmacıların 45 dakika süreleri vardı. Süre sonunda şefler tadım yaptıkları yemekler karşısında hayranlıklarını ifade etti. Somer şef, Emir'in tabağı için kaşık atarak onurlandı. Bu oyunda yarışmacılara verilen puanların dağılımı şöyle;

Danilo şef: Özgül 7 + Emir 9

Somer şef: Özgül 8 + Emir 9

Mehmet şef: Özgül 7 + Emir 8

Bu sonuçla birlikte son puan durumunda Emir 44, Özgül 41 puana yükseldi.

Günün son oyunda yarışmacılar yapacakları yemekleri kendi seçti. İki yarışmacı da dünya mutfağından yemek seçimini Fransa'dan yana kullandı. Emir, bir tatlı olan Gateau St. Honore yaptı. Özgül ise Beef Bourguignon hazırladı. Bunun için yarışmacıların 50 dakika süresi vardı. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Son oyunda verilen puanlar sonucunda Emir'in puanı 64, Özgül'ün puanı 57 oldu. Bu sonuçla son finalist Emir oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM VEDA ETTİ?

Bu akşam kritik oyunlarda bir yarışmacı final haftasına kalırken kaybeden isim ise MasterChef Türkiye 2020’ye dördüncü olarak adını yazdırdı. Son oyunla birlikte verilen puanlar sonucunda 57 puanda kalan Özgül, MasterChef Türkiye'ye veda etti. Ve sezonu dördüncü olarak tamamladı.

FİNAL HAFTASINA KİMLER KALDI?

MasterChef’te çeyrek final haftasında ilk finalist bu hafta oyunları kazanan ve daha çok puan toplayan Serhat olmuştu. Sonrasında ise kalan üçlü arasında dün akşam oynanan oyunlarda başarılı olan Barbaros, yukarı çıkan ikinci yarışmacı oldu. Bu akşam ise Emir ile Özgül arasındaki yapılacak düellolarda kazanan kişi, MasterChef’in son finalisti olacak.