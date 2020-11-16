MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam veda gecesi yaşandı. Haftanın son gününde Mavi takım ve Kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynanacağı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? 15 Kasım MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İşte elenen isim...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’in 13. haftasında Esra ve Emir’in kurduğu Mavi takım ve Kırmızı takım, bu akşama kadar iki dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunların ikisini de kazanan Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan iki seferinde de kazanan Uğur oldu. Sonrasında yapılan oylamada ise ilk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı Eray oldu. Bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 3. dokunulmazlık oyunu için Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları mutfağa girdi. Şefler, takımlardan oyunda yapmaları istediği yemekleri açıkladı. Günün menüsü Karadeniz mutfağı yemeklerinden oluşuyor. Yapılması için 45 dakika süre verilen menüde şu yemekler yer alıyor;

1. Sarambula

2. Siron

3. Hamsili köfte

4. Hamsikoli

5. Pepeçura

Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Bu akşam yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı Mavi takım yarışmacıları oynadı. Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet şefin özel tarifi ile Surf and Turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet şefin tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin en başarılı yarışmacısını açıkladı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Serhat oldu.

MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ? 15 KASIM 2020

MasterChef 2020’de bu akşam veda gecesi ekrana geldi. Eleme adayları Eray ve Barbaros’un yanına gelen son eleme adayı Esra oldu. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin imza tabağı oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakikaydı. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu.

15 Kasım 2020 MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen ismi ise ESRAoldu

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te bu haftanın kaptanları olan Esra ile Emir’in yarışmacı seçimi ile mavi takım ve kırmızı takım kadroları şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Esra, Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru.

KIRMIZI TAKIM: Emir, Barbaros, Eray, Uğur, Sefa.