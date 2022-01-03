MasterCHef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları olan Burcu, Tahsin ve Hasan şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. 3 kişiyle düzenlenen eleme gecesinde yarışmacılar 2 etaplı bir eleme gecesi heyecanı yaşadı. Yarışmanın ilk etabında kestane ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Şefin özel yemeği olan uskumru dolması isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Somer Şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Burcu oldu.

YARIŞMACILARIN TOPLAM PUANI KAÇ OLDU?

Hasan: 36

Tahsin:45

Burcu: 27