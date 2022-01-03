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MasterChef’de bu akşam kim elendi, kim gitti? ŞOK AYRILIK! 2 Ocak MasterChef Türkiye elenen isim...

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. MasterChef son bölümde 3 yarışmacı eleme turlarında mücadele etti. MasterChef Türkiye eleme adayları Burcu, Tahsin ve Hasan oldu. MasterChef final turunda yarışmacılar en başarılı tabağı çıkarmaya çalışırken şeflerin oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef’te bu akşam kim elendi? 2 Ocak MasterChef 2022’ye veda eden isim...

03.01.2022 - 01:13 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef’de bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. Hasan, Burcu ve Tahsin'in eleme potasına girdiği MasterChef Türkiye son bölümde en az başarılı tabağı yapıp yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 2 Ocak 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim...

    MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

  • MasterCHef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları olan Burcu, Tahsin ve Hasan şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. 3 kişiyle düzenlenen eleme gecesinde yarışmacılar 2 etaplı bir eleme gecesi heyecanı yaşadı. Yarışmanın ilk etabında kestane ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

    Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Şefin özel yemeği olan uskumru dolması isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Somer Şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Burcu oldu.

    YARIŞMACILARIN TOPLAM PUANI KAÇ OLDU?

    Hasan: 36

    Tahsin:45

    Burcu: 27

  • MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

    1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

    Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.

    Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

    Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

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