MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 2022 ile ilgili araştırmalar başladı. MasterChef'e başvurmak isteyen vatandaşlar için 2022 sezonu başvuruları başladı. Fenomen programında yarışmak isteyenler TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ve çektikleri bir videoyu başvuru ekranına yükleyerek başvurması gerekiyor.