Masterchef Türkiye 2020 finale yaklaşırken sürpriz konukları ağırlamaya devam ediyor. Geçmiş yıllara damga vuran yarışmacıların konuk olarak katıldığı Masterchef'in bu akşamki bölümünde tanıdık simalar yer alıyor. Peki, MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir? MasterChef Yasin Obuz hakkında...
MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?
Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.
Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.
Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edindi. Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Aynı yarışmada yer alan arkadaşı Alican Sabunsoy ile ev arkadaşı olan Yasin MasterChef dışında da birçok programa katılmıştır.
YASİN OBUZ HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?
Eğlenceli halleri, farklı şivesiyle dikkatleri üzerine çeken ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen Yasin Obuz 2019 yılında MasterChef programına katılmadan önce Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur'a katılmıştır. Ardından Yemekteyiz isimli programa katılan Yasin Obuz sonrasında da MasterChef Türkiye'ye katıldı. Son olarak Survivor yarışmasında boy göstermiştir.
MASTERCHEF YASİN KAÇINCI OLDU?
Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te yaptığı hareketlerle dikkatleri üzerine çeken ve 2019-2020 yılının Masterchef'i olabilmek için verilen mücadelede son 8'e kalmayı başaran Yasin Obuz, yarışmanın 62. bölümünde elenen isim oldu.
YASİN OBUZ SURVIVOR'DA KAÇINCI OLDU?
Survivor Yasin, genel performans tablosunda yüzde 46 başarı oranı elde etti. Survivor Yasin, sezon başından beri oynadığı 424 oyunda 196'sını kazanmayı başardı. Survivor 2020'nin 3.sü oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!