TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu isimler arasında Pastacı kalfası olarak çalışan Eda Karabulut Nayir yer aldı.

EDA KARABULUT NAYİR KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayir, 34 yaşında ve İstanbul'dan katılıyor. Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini aktarıyor.