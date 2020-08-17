MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosu dün akşam itibari ile belli oldu! Herkesin merakla beklediği gün geldi çattı ve ikinci final turunda son iki ismin daha belli olması ile birlikte MasterChef 2020 kadrosu oluştu! Geçtiğimiz iki hafta boyunca final turunda kıran kırana mücadele eden yarışmacılar içinde en iyi tabağı hazırlayarak şeflerin beğenisine sunan ve şeflerden geçer not alan isimler, üzerinde adı yazılı önlüğü alarak bir üst kata çıkmaya hak kazandı. Peki MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer alan isimler kimler oldu? MasterChef yarışmacıları kimler? İşte, o 16 isim!

MASTERCHEF 2020 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef 2020’de final turu ilk grubunda ana kadroya giren isimler; Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın idi.

Final turunun B grubunda MasterChef Türkiye ana kadrosuna seçilen yarışmacıları ise; Barbaros Yoloğlu, Tanya Kilitkaya, Berk İlter, Eray Aksungur, Uğur Yılmaz Deniz, Celal Sarıgül oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YARIŞMACILARI

FİNAL TURU İLK GRUBUNDA KAZANANLAR

Serhat Doğramacı: 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Duygu Acarsoy: Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Özgül Coşar: Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

Emir Elidemir: 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

Ayyüce Kamit: Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.

Sedat Tuncer: Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.

Esra Tokelli: Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Furkan Yalçın: Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye’ye katılmış.

FİNAL TURU İKİNCİ GRUBUNDA KAZANANLAR

Barbaros Yoloğlu: 26 yaşındaki yarışmacı, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.

Tanya Kilitkayalı: 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

Berk İlter: 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

Eray Aksungur: 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

Uğur Yılmaz Deniz: 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye’de Antalya’dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

Celal Sarıgül: 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi. Celal Sarıgül, Cafe De Paris Soslu Bonfile yaparak çıktığı MasterChef 2020 ilk turunda üç şeften de evet oyu almayı başardı ve ikinci tura çıktı.