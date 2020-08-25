MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde. Sedat'ın elenmesinin ardından dün akşam ikinci kez takım kaptanlığı için yarış düzenlendi. Yedeklerden yeni yarışmacı olarak Sefa'nın gelmesi ile birlikte Islak Hamburger yarışı için mücadele başladı. En iyi tabağı çıkaran isim Mavi takımın kaptanı olarak ekibini seçti. İşte 25 Ağustos MasterChef Türkiye son bölüm

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI 2020

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki kaptanlık yarışında menüde Islak Hamburger vardı. 16 yarışmacı en iyi ıslak hamburgeri yapmak için kıyasıya yarıştı. Jüriden tam not alarak takım Mavi takım kaptanı seçilen Uğur oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Özgül'ü seçti.

MAVİ TAKIM KADROSU

Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce, Eray

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal, Sefa

MASTERCHEF'TE DÜELLOYU HANGİ KAPTAN KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk kez yapılan düello heyecan yarattı. Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı arasında bir düello yapıldı. Her hafta yapılacak bu düelloda ayrı bir ödül verilecek. Dün akşam yapılan düelloda takım kaptanlarından istenilen yemek, Somon Carpaccio idi. 30 dakika süre sonunda Mehmet şefin tabağına en yakın olan isim düelloyu kazandı. Oyunun galibi ödül olarak ilk takım oyununda kullanabilecek 5 dakika avantaj kazandı.