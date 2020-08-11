MasterChef'te dün akşam kim kazandı?

MasterChef Türkiye kim kazandı? sorusu bu akşam ilk 16'ya kalan 9. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Bu akşam diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 9. yarışmacı olarak belirlendi. MasterChef son 16'ya kalanlar kimler? İşte 10 Ağustos MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce Çerkez tavuğu yaptı. Çerkez tavuğu yemeğini en iyi yapan Barbaros, Ebru, Eray, Arem, Tanya ve Çağla bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan soya sosunu öne çıkaran bir yemek yapmaları istendi. Barbaros ve Eray en iyi tabağı çıkarak iki yarışmacı oldu. Ancak içlerinden sadece birisi ilk 16'ya kalan 9. yarışmacı oldu. 9. yarışmacının BARBAROS oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan ve 9. yarışmacı olan isim Barbaros.