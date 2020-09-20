MasterChef kim elendi?

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı sona ererek elenen isim belli oldu. Beşinci haftanın son gününde MasterChef 2020 veda gecesinde altı eleme adayı arasından en zayıf tabağa sahip kişi elendi. Hayallerine veda eden ismi, MasterChef 59. bölümde oynanan iki oyun sonrasında kimin hayallerine veda edeceği belli oldu. İlk oyun sonrasında elenmekten kurtulan üç kişi şefler tarafından açıklandı. MasterChef Türkiye’de bu hafta kim elenecek merakla bekleniyordu. İşte 20 Eylül 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesine dair detaylar…

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef’in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. MasterChef Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin’i seçti. Sonrasında ise Mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi. Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.

MASTERCHEF 2020’DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde final oyununa kalan isimler; Berker, Tanya ve Selin idi. Bu yarışmacılardan Somer şefin imza yemeğini yapmaları istendi. Bir saatlik sürenin sonunda üç isim arasında en başarılı tabağı çıkaran Berker, MasterChef'te kalmayı garantiledi. MasterChef'te bu gece veda eden isim ise Selin oldu.

MASTERCHEF ELEME GECESİNDE İLK TURDA KİMLER GEÇTİ?

MasterChef Türkiye yeni bölümde eleme gecesi ilk turunda altı yarışmacı şeflerin karşısına çıktı. Bu turda yarışmacılara verilen beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) bir yaratıcı yemek yapmaları istendi. Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda şefler hazırlanan tabakların tadımını yaptı. MasterChef 2020 jürisi ortak kararına göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan Serhat oldu. Devamında ise başarılı olan Sefa ve Özgül, MasterChef'te bir hafta daha yarışmayı garantilediler.

SEFA DİSKALİFİYE TEHLİKESİ YAŞADI!

MasterChef'te bu akşam eleme gecesi ilk turunda Sefa, yemek yapımı sırasındaki bir hata yüzünden diskalifiye olacaktı. Yemekte kullanacağı etlere, yaladığı parmağını değdirdiğini gören Mehmet şef, kamera kayıtlarına baktı. Üç etinden ikisine el koyan Mehmet şef, MasterChef Sefa'nın söylediği gibi son kalan etine değmediğini tespit etti. Eğer üçüne de dokunmuş olsaydı Sefa belki diskalifiye olacaktı.