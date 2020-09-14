MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sona erdi. Elemeye kalan 6 isimden 3'ü belirlendi. MasterChef'te heyecan doruktaydı. MasterChef kim elendi? 13 Eylül MasterChef Türkiye kim gitti? Soruları izleyeciler tarafından merak ediliyordu. İşte yanıtı...
MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM - 13 EYLÜL 2020
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Eleme oyunu oynayan 6 yarışmacıdan, ilk turda ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapmaları istendi. MasterChef Türkiye'de eleme turunun ilk etabı oynandı. Ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapan yarışmacılardan 3'ünün tabağı başarılı bulundu. 6 eleme adayından biri olan Eray kendisini potaya gönderen takım arkadaşlarına sitem etti. Eleme adaylarından biri olan Eray hayati oyun öncesi arkadaşlarına sitem ederek "Hak yerini bulacak" dedi.
MASTERCHEF'TE ELEMEYE KALANLAR
MasterChef Türkiye'de eleme turunun ilk etabı oynandı. Ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapan yarışmacılardan 3'ünün tabağı başarılı bulundu. Tabakları başarısız olarak eleme finali oynamak zorunda kalan 3 isim şu şekilde...
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef 2020'nin bu akşamki eleme oyunlarında ilk turda, yarışmacılara verilen ana ürün "patlıcan" oldu ve yarışmacılar en iyi lezzeti çıkarmak için gayret gösterdi. Bugün ilk eleme turunu geçen ilk üç isim, ilk oyunun sonunda belli oldu ve ikinci eleme turunda yarışmacılar, Danilo Şefin kendilerinden istediği tabağı ortaya koymak için hünerlerini sergiledi.
Şefler tadımları tamamladıktan sonra bir araya geldi ve ilk eleme turunda en başarılı üç isim sırası ile Ayyüce, Eray ve Ebru olarak açıkladı.
Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu.
Günün sonunda, kalan iki tabağın sahibi Duygu ve Arem olurken; şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmadı Arem Yüce olarak belirlendi.
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