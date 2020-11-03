MasterChef Türkiye'de her hafta bir kişi eleniyor, yemekler gittikçe zorlaşıyor. Kaptanlık yarışında en güzel pankekleri Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa ve Emir yaptı. Şefler en çok Emir'in tabağını beğendi ve Emir Mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaptanı Emir oldu, Kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosunda Emir ve Serhat ekşili köfte yaptılar.

Birinci olan isim: Serhat.

Düelloyu kazanan kişi ödül oyunu için menüyü hazırlama hakkı elde edecek.

MAVİ TAKIM KAPTANI EMİR VE MAVİ TAKIM ÜYELERİ

Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI SERHAT VE KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ

Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru.