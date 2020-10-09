MasterChef Türkiye eleme adayları kimler?

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusu yarışmanın takipçileri tarafındna merak ediliyor. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlardan istenen "kök sebzelerden beş çeşit" konseptiydi. Peki 8 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef Türkiye eleme adayları...
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu öncesi şefler yapılacak yemeklerin ne olacağını söyledi. Kereviz, patates, havuç, pancar, zencefil, sarımsak, turp, soğan, rezene, ıspanak ve yer elması olarak verilen bu kök sebzelerden beş çeşit yemek yapılması istendi. Bu yemekler;
1- Çorba
2- Soğuk başlangıç
3- Ara sıcak
4- Ana yemek
5- Tatlı şeklinde olacak.
Şefler, hangi yemekleri yapacaklarına dair düşünmeleri için birer dakika süre verdi. Sonrasında düelloyu kazanan Kırmızı takım, market alışverişinde altı dakika süresi varken Mavi takımın 3 dakika alışveriş zamanı vardı. İstenilen bu yemekler için verilen süre ise 45 dakika...
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanla izlenen dokunulmazlık oyunu sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Ve sonrasında hangi yemekte hangi takım başarılı açıkladı. Çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemekte kazanan Mavi takım, MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden Kırmızı takım, yine bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Daha önce eleme adayı olan Serhat ile Walison'un oynamadığı bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemek "yeşil kuzu dövmesi" idi. Danilo şefin özel imza tabağı olan bu yemek için yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika idi. Sefa, talihsiz bir kaza geçirdi ve yemeğini yetiştiremedi. Süre sonunda şefler, oybirliği ile kazananı açıkladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına Berker'i seçti. Diğer yarışmacıların oy kararıyla ise 8 Ekim'in ikinci eleme adayı Tanya oldu.
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