Onuncu haftasında kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlık için lezzet mücadelesi verdi. Kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, günün menüsünü belirleme şansını elde etmişti. Bir gün önceden menüyü bilen Mavi takım ile yapılacak yemekleri yeni öğrenen Kırmızı takım arasındaki mücadele yine nefes kesti. İşte MasterChef 99. bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef’te bu akşam 1. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Son bölümde kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, kendisine sunulan üç seçenekten hangi yemekleri seçtiğini açıkladı. Ateş’in belirlediği günün menüsü soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşuyordu. Mavi takımın bir gün önceden bilip çalıştığı menünün yapılacağı dokunulmazlık oyununda müthiş bir lezzet mücadelesi yaşandı. Şefler, beş çeşit yemeğin yapılması için bir saat süre verdi. Süre sonunda şefler tadım yaparak dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemeye çalıştı. Beş çeşit yemekten üçünde başarılı olan Kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı.
ATEŞ'İN BELİRLEDİĞİ GÜNÜN MENÜSÜ
1- Minestrone
2- Ciğer terrine
3- Dağ mantarlı quiche
4- Boeuf bourguignon
5- Portakallı parfe
MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?
MasterChef 2021’de onuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Bu oyunda istenen yemek, Danilo şefin imza tabağı Panna Scotta oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 45 dakika...
MASTERCHEF 2021 İLK ELEME ADAYLARI KİMLER?
Masterchef Türkiye’de bu akşam iki eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunu kazanan isim, dokunulmazlığı kazanacak ve konseyde de adı yazılamayacak. Aynı zamanda 1. eleme adayı olacak ismi söyleyecek. Sonrasında konseyde kalan beş yarışmacı için oylama yapılacak. Oylama sonucunda adı en çok yazılan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı olacak.
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