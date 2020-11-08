TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 95. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor. Bu akşam yarışmacılar Saray mutfağı menüsü yapacak! Dokunulmazlık yarışı sonrası kaybeden takımdan bir aday daha çıkacak ve bu akşam oynanacak oyun ile yarışmaya veda edecek. İşte MasterChef Türkiye 95. yeni bölüm fragmanı!

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YENİ BÖLÜM FRAGMANI!