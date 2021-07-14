MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Jüriliği ve sunuculuğu üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu son bölümde eğlenceli anlar yaşattı.

MASTERCHEF TUNAHAN AK İKİNCİ TURU GEÇTİ Mİ?

MasterChef Tunahan'ın üçüncü etaba geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

TUNAHAN AK KİMDİR?

Tuhan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.