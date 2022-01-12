Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de heyecan durulmuyor. 2021 MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak ikinci isim bu gece belli oluyor.Tahsin ve Hasan arasında geçen zorlu mücadelede gecenin konseptini Mehmet Şef açıkladı. MasterChef'te yarışmacılar bu akşam beyaz konsept ile yemekler ve tatlılar hazırlacak. Yarışmanın takipçileri MasterChef'te son finalist kim oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte MasterChef büyük finali ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 2. finalist bu akşam bölüm sonunda belli olacak.

MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de günün konsepti Kırmızı oldu. Yarışmacılar, kendi menülerini oluşturdu. Menüde soğuk başlangıç, ana yemek ve tatlı var. İlk oyunda yarışmacılar kafalarında oluşturdukları soğuk başlangıcı yapmak için uğraştı. Süre sonunda yapılan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. İlk oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle; Tahsin 17, Hasan 24, Eren 25. Böylece ilk oyunda en çok puanı toplayan Eren oldu.

İkinci etapta ana yemek yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve kritik puanları açıkladı. İkinci oyunda Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Toplamda ise Tahsin 36, Eren 47, Hasan 47 puana yükseldi.

Son oyunda ise yarışmacılar en lezzetli tatlıyı yapmaya çalıştı. Bir saatlik süre sonunda yapılan tatlılar şeflere ikram edildi. Şefler, tadım sonrasında yarışmacıları on üzerinden değerlendirdi. Son oyunda şeflerin verdiği puanlara göre toplamda 74 puan toplayan Eren, MasterChef'in ilk finalisti oldu. Hasan 68 puana yükselirken Tahsin 61 puan alabildi.

MASTERCHEF BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2021’de Salı ve Çarşamba akşamı finalistler belirlenecek. Perşembe günü finalistler arasında ilk gün oyunları oynanacak. Cuma günü ise canlı yayında büyük final ekrana gelecek. İki finalist arasındaki mücadelede kazanan MasterChef Şampiyonu olacak.