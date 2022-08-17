Usta jüri üyeleri ve birbirinden yetenekli yarışmacılarla MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İki aşamalı turun sonunda 15. önlük bu akşam sahibini bulacak. Bu akşamın konsepti fırın sütlaç olurken, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başındalar. Peki MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...