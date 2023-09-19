MasterChef'te gergin anlar! Kerem favori yarışmacıyı takımında istemedi!
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada sinirler gerildi. Kaptanlığı alan Ayaz, kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'i seçti. O sırada stüdyoda gergin anlar yaşandı.
- 1
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam kaptanlık oyunu için mücadele verildi. Yarışmacılardan Ayaz kaptanlığı kazanan isim oldu ve kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti. Kerem takımını seçerken yarışmada gergin anlar yaşandı.
- 2
Kırmızı takımın kaptanı olan Kerem "Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben" dedi.
- 3
Kerem sözlerine şu şekilde devam etti:
"Sergen'i almayacağım arkadaşlar. Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var"
-
- 4
Somer Şef'in söz vermesi üzerine konuyla ilgili açıklamalar yapan Sergen, şu cümleleri kullandı:
"Bir şey düşünmüyorum şef. Sorunlu bir insanım sonuçta. Bu yüzden de böyle seçildiğimi düşünüyorum. Mutluyum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum"
- 5
Mavi takım: Ayaz (kaptan), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya ve Alican.
Kırmızı takım: Kerem (kaptan), Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Batuhan, Sefa ve Eda