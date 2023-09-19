MasterChef'te gergin anlar! Kerem favori yarışmacıyı takımında istemedi!

Kırmızı takımın kaptanı olan Kerem "Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben" dedi.