MasterChef Türkiye'de sezonun ilk finalisti belli oldu. Emir, Barbaros ve Serhat üç farklı yemek yaptı ve şefler tüm yemekleri oyladı. Son bölümde Özgül, Emir ile yaptığı düelloda yenilmiş ve yarışmaya veda etmişti. MasterChef finalisti kim oldu? MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...