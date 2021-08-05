Tayland usülü kırmızı körili ördek, Türk mutfağındaki tencere yemeklerine benzer. Şefler ördeğin pişmesi ile ilgili yarışmacıları uyardı. Körinin lezzet boyutlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Yanında ise basmati pilavı yapılıyor.

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK MALZEMELERİ

Hindistan cevizi sosu

Balık sosu

Kefir yaprağı

Çeri domates

Kırmızı köri salçası

Tayland reyhanı

Izgara ördek göğsü

Biraz esmer şeker

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK TARİFİ

Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi için önce ördeği kızartın. O kızarırken sosu hazırlamaya başlayın. Ocakta Hindistan cevizi sütünde kırmızı köri salçasını eritin. Köri salçası eridikten sonra üzerine biraz daha Hindistan cevizi sosu ilave edin ve bu karışımı kaynatın.

Kaynadıktan sonra üzerine kefir yaprağını, şekeri, balık sosunu, çeri domatesleri, doğranmış yeşil ve kırmızı dolmalık biberleri ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra birbirinin lezzetini almasını bekleyin. Ardından kızarttığınız ördekleri ince ince doğrayarak bu sosa ilave edin ve karıştırın. Son olarak fesleğenleri de ekleyerek servise hazır hâle getirebilirsiniz