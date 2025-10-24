MasterChef'te eleme potası belli oluyor! 24 Ekim MasterChef son eleme adayı kim olacak?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı eleme potasına gidecek. Her hafta önemli konukların ağırlandığı programda, bu haftanın konuğu ünlü şef Mehmet Akdağ (7 Mehmet) oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan 'Sezen Pilavı' yapmalarını istiyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim olacak?" İşte 24 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...
- 1
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı bu akşamın sonunda belli oluyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde, ödül oyununu Çağatay kazanmıştı. Yeni bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, mutfağa dair deneyimlerini yarışmacılara aktaracak. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 3
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aslı,
Sümeyye
Nisa
Barış
Çağlar
Hakan
-
- 4
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan yarışmacı Çağatay oldu.
- 5
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.