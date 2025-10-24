Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te eleme potası belli oluyor! 24 Ekim MasterChef son eleme adayı kim olacak?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı eleme potasına gidecek. Her hafta önemli konukların ağırlandığı programda, bu haftanın konuğu ünlü şef Mehmet Akdağ (7 Mehmet) oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan 'Sezen Pilavı' yapmalarını istiyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim olacak?" İşte 24 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 19:23 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı bu akşamın sonunda belli oluyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde, ödül oyununu Çağatay kazanmıştı. Yeni bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, mutfağa dair deneyimlerini yarışmacılara aktaracak. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Aslı,

          Sümeyye

          Nisa

          Barış

          Çağlar

          Hakan

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Ödül oyununu kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Habertürk Anasayfa