        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te son eleme adayı belli oluyor. Yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken, yarışmada rekabetin dozu artıyor. Zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'te gecenin konuğu, Hüseyin Kankaya oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan deniz mahsullerinden lazanya yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Kasım MasterChef son eleme adayı...

        Giriş: 07.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:56
        • 1

          MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son olarak dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise en başarısız tabağı yapan yarışmacı haftanın son eleme adayı olacak. Peki, MasterChef son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Gizem

          Çağlar

          Muratcan

        • 4

          Sümeyye

          Furkan

          Onur

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        Yazı Boyutu
