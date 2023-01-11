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MasterChef şampiyonu 2023 kim oldu, Metin mi Kıvanç mı kazandı? 2022 MasterChef Türkiye birincisi kim oldu, finali kim aldı?

MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye'de büyük ödülü Kıvanç mı Metin mi kazandı?

MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu. İki finalist en başarılı yemekleri yaparak MasterChef birincisi olmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef'te büyük ödülü kazanan isim izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasındaki zorlu rekabetin ardından MasterChef Türkiye birincisi açıklandı. İşte, final gecesinde yaşananlar ve MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı...

Giriş: 11.01.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef Türkiye final gecesinde şampiyon belli oldu. Zorlu geçen bir sezonun ardından adını finale yazdırmayı başaran isimler Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen oyların ardından bir yarışmacı 5 puan farkla birinci olmaya hak kazandı. 

    MASTERCHEF KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

    MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadelenin ardından şampiyon açıklandı. İmza tabaklarının yapıldığı 3. oyunun ardından puanlar netlik kazandı. Şeflerin verdiği puanlara göre bir yarışmacı 70 puana; diğer yarışmacı ise 65 puana ulaştı. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef şampiyonu (birincisi) olan o isim...

  • MASTERCHEF FİNAL GECESİNDE NELER YAŞANDI?

    Yarışın ilk etabında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konspeti kapsamında üç tabak çıkardı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu.

    Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a toplamda 1 saat 45 dakika süre verildi. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.

    İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. Tabaklara her şeften 10 puan üzerinden oy verildi. İlk turdan Kıvanç 20 puan alırken Metin ise 18 puan elde etti.

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONU AÇIKLANDI

    Final gecesinin ikinci etabında ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan seçtikleri bir menüyü çıkardılar.

    Kıvanç'ın uluslar arası mutfak menüsü: Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel oldu. Metin de ikinci turda; buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan,kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse yaptı.

    Metin ikinci turda 42 puana ulaşırken Kıvanç ise 41 puana çıktı.

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Yarışmacılar, şampiyonun belli olacağı üçüncü oyunda ise kendilerine ait imza tabaklarını hazırladı. 

    Her iki yarışmacının tabağı da şeflerden yüksek puan alırken Metin'in tabağı şeflerden daha çok puan tablodu.

    3. oyun sonunda Kıvanç 65 puana; Metin ise 70 puana ulaştı.

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Masterchef Türkiye'de sezonun şampiyonu Metin Yavuz oldu.

    Metin, Masterchef kupasının yanı sıra büyük ödül olan lüks otomoboili de kazandı.

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

    MASTERCHEF METİN KİMDİR?

    MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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