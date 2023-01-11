MASTERCHEF FİNAL GECESİNDE NELER YAŞANDI?
Yarışın ilk etabında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konspeti kapsamında üç tabak çıkardı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu.
Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a toplamda 1 saat 45 dakika süre verildi. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), İslim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.
İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. Tabaklara her şeften 10 puan üzerinden oy verildi. İlk turdan Kıvanç 20 puan alırken Metin ise 18 puan elde etti.