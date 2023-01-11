MasterChef Türkiye final gecesinde şampiyon belli oldu. Zorlu geçen bir sezonun ardından adını finale yazdırmayı başaran isimler Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen oyların ardından bir yarışmacı 5 puan farkla birinci olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadelenin ardından şampiyon açıklandı. İmza tabaklarının yapıldığı 3. oyunun ardından puanlar netlik kazandı. Şeflerin verdiği puanlara göre bir yarışmacı 70 puana; diğer yarışmacı ise 65 puana ulaştı. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef şampiyonu (birincisi) olan o isim...